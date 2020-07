MOSSERAY, Bernard



À l'hôpital St-François d'Assise, le 13 juillet 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Bernard Mosseray, époux de dame Remedios Montijano. Il était le fils de feu dame Marie-Louise Barbeaux et feu monsieur Paul Mosseray. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mardi 21 juillet 2020, de 14h à 17h et de 19h à 22h et, de 10h à 14h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Fabrice Mosseray (Nathalie Hanno) et Laurence Mosseray (Normand Giles) et leur mère Chantal Liart; ses petits-enfants: Aldéric, Béatrice et Chloé; son beau-fils: Jean-Christophe De Coster (Danielle Debrun) et ses enfants Lucas et Thomas; ses frères et sœurs: feu Jean-Pierre, feu Marie-Paule, Yvon (Chantal Vincent), Dominique, Brigitte (Marc Drugman) et Paul-Éric (Nathalie Marchal); sa filleule: Ève-Marie (David Nabet), tous ses neveux et nièces de Belgique et sa belle-famille d'Espagne, ainsi que de nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de recherche du CHU de Québec, 10, rue de l'Espînay, Québec (QC), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385. Site Internet : www.crchudequebec.ulaval.ca