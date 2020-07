DEMERS, Clément



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 11 juillet 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Clément Demers, conjoint de madame Micheline Demers, fils de feu Alfred Demers et feu Marie-Anne Hébert. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: James, Lyn et Josée (Reza); ses petits-enfants: Patrick et Cindy; son frère et ses soeurs: Rita, Louisette, Ovila et feu Monique; ses belles-soeurs et beaux-frères: feu Aline, feu Roland, feu Gilles, feu Denise, feu Norma, feu Bibiane, Louise et Alain (Claudette); son filleul Luc et sa filleule Martine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille immédiate souhaite remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD Paul-Gilbert (unité Oasis) pour tous les bons soins prodigués et l'affection qu'on lui a témoignée tout au long de son séjour.Il a été confié au