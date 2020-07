BRUNEL, André



À la Maison Michel Sarrazin, le 29 juin 2020, à l'âge de 80 et 6 mois, est décédé monsieur André Brunel. Il était le fils de feu monsieur Fernand Brunel et de feu madame Amélie Pradier.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 9 h à 11 h 15.La mise en terre se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son épouse Denise Vallée. Du côté de la famille Brunel, ses frères: Francis (feu Mado Vignon), Gérard (Bruna Pagazzi) et feu Gilbert (Yolande); ses neveux et nièces: Lionel, Miriam, Philippe, Monique, Mireille et Françoise. Du côté de la famille Vallée, ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvon Vallée (Lucille Godbout), Rita Vallée (Henri Roussin), feu Claudette Vallée, Paul Vallée (Céline Émond), Denis Vallée (Hélène Vézina) et Jacques Vallée (Andrée Giguère); ses neveux et nièces : Richard, Michel, Alain, Benoit, Marc Pascal, Véronique, Jean-Philippe, Christian, Josée, Johanne, Marie-Claude et Nathalie; ainsi que ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la maison Michel Sarrazin, de l'Hôtel-Dieu de Québec, de l'hôpital Laval et le CLSC pour les bons soins apportés avec dévouement, respect et gentillesse.