LAMARRE, Roger



Le 7 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé des suites d'une longue maladie, monsieur Roger Lamarre, fils de feu madame Gabrielle Dubeau Lamarre et de feu monsieur J. Adélard Lamarre.Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude et Jean-François (Marie-Claude Dutil); ses petits-enfants: Éloïse et Louis; ses sœurs: Solange (feu Paul Szenas) et Martine; ses neveux Dauphin: Marc (Christine Gauthier), Philippe (Joyce Moriana) et Charles (Luce Dompierre); ses petites-nièces et petits-neveux; ses cousines et cousins. Il laisse aussi dans le deuil Ginette Legault, la mère de ses enfants. Il manquera à ses "chumettes" et à ses "chums", plus particulièrement à celles et ceux qu'il rencontrait au Bar Jules et Jim. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Un sincère remerciement au personnel hospitalier du CHUL et de l'Hôpital Laval qui s'est occupé de M. Lamarre durant ces nombreuses années.