DAIGLE, Yolande Verret



Au Centre d'Hébergement Du Fargy, le 16 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Yolande Verret, épouse de feu monsieur Gilles Daigle, fondateur de Fer Ornemental de Beauport. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Du Fargy.Madame Verret était la mère de feu Benoît, feu Guy et Claude (Nancy Dubé). Outre son fils Claude, elle laisse dans le deuil sa petite fille Kassy; ses frères et sœurs: Solange (feu Charles Latouche), Claude (Suzanne Leblanc), Armande, Raymonde (Michel Boily) et Johanne (Normand Ricard); sa belle-sœur Danielle Tremblay (feu Edouard Verret); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Daigle: Réjean (Michelle Gauthier), Jacques (feu Nicole Pelletier), Jean-Marc (Denise Garneau) et Diane Sanfaçons (feu Raynald Daigle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Magella, feu Lise (feu Raymond Dubreuil), et feu André Verret. Un remerciement spécial au personnel du centre d'Hébergement Du Fargy, tout spécialement les préposés de 2ème étage pour leur dévouement et les bons soins prodigués.