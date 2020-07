À la la mémoire du skieur Philippe Verreault: une centaine de personnes effectuent une dernière descente

Plus d’une centaine de personnes ont marché en silence à la station de ski Stoneham, samedi matin, pour honorer la mémoire de Philippe Verreault, décédé tragiquement après avoir été happé par un automobiliste en état d’ébriété mercredi.

Les proches du jeune homme, qui venait de célébrer son 26e anniversaire, se sont réunis en matinée au chalet du club de ski local.

Le contingent a notamment foulé les pistes verdoyantes de la station Stoneham, suivant les traces d’un tracé emprunté à de maintes reprises par leur défunt ami, un skieur aguerri.

Le décès de Philippe Verreault a causé des vagues à Stoneham-et-Tewkesbury. Une pétition a été signée par plus de 5500 internautes, demandant de renommer une piste de la station de ski en mémoire du jeune homme.

De plus, le maire Claude Lebel s’est montré plus que réceptif à l’idée de rebaptiser un segment de la 1re Avenue en réponse à la tragédie. La toute nouvelle «avenue Philippe-Verreault» serait située entre l’avenue Tewkesbury et le chemin du Hibou. Il s’agit de l’endroit exact où la victime a été happée, alors qu’elle marchait sur le bas-côté mercredi.

