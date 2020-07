FOURNIER, Gaston



Au CHSLD de Beauceville, le 26 avril 2020, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Mario Fournier, et le 13 juillet 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé son père M. Gaston Fournier, époux de feu Aline Coulombe. Ils ont demeuré de nombreuses années à St-Eugène de l'Islet. La famille recevra les condoléance à la :à compter de 9h.M. Fournier était le père et Mario le frère de: feu Alain, Marco (Gina Blanchet), Johanne (Mario Simard), feu Steve; grand-père et oncle de: Samuel Fournier (et sa mère Johanne Pelletier) et Danna Fournier; De la famille Fournier, le frère et le neveu de: Jacques (Cécile Robin), Jeannette (Roland Nicole), Françoise (Antoine Proulx); De la famille Coulombe, le beau-frère et le neveu de: Alice (feu Paul-Émile Langevin), feu Antoinette, Béatrice, feu Yvette (feu Roland Fournier), feu Alphonse, Jeanne, feu Réal, Lionel (Lise Lacombe), Denis (Ginette Dion), Gilles. Ils laissent également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital de Montmagny, au personnel de la résidence le Lotus à St-Eugène ainsi qu'au personnel du CHSLD de St-Jean-Port-Joli.