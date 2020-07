SAVOIE, Annette Côté



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès d'Annette Savoie, native de Sainte-Claire (Bellechasse), survenu le 10 juillet dernier à Deux-Montagnes. Madame Savoie, qui venait de célébrer son 110e anniversaire, est décédée chez elle, comme elle le souhaitait, entourée de tous ses enfants. Elle rejoint son époux Émile Savoie et son fils aîné Jacques. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Jean, Reine, Marc et Marie et leur conjoint, de même que ses 13 petits-enfants et ses 19 arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis. Tout en ayant un vie de famille bien remplie avec Émile, et soucieuse du bien-être des autres, elle fonde l'Association des parents de Deux-Montagnes pour venir en aide aux enfants. Elle devient aussi présidente de la Caisse d'économie des professeurs de Deux-Montagnes et organise avec beaucoup de succès des levées de fonds pour la Croix-Rouge. Animée par une volonté de fer et une énergie phénoménale, elle obtient un diplôme en bibliothéconomie et dirige la bibliothèque de l'École St-Pierre d'Oka. À sa retraite, elle fonde la bibliothèque de Deux-Montagnes. En 1992, elle reçoit la médaille commémorative du 125e anniversaire du Canada en reconnaissance de son engagement communautaire. Pour honorer ses multiples contributions, la ville de Deux-Montagnes donne son nom à une rue ainsi qu'à la salle communautaire de la bibliothèque municipale. Ses enfants se souviennent d'une maman dévouée et d'une maison accueillante pour tous. Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants se rappellent une grand-maman toujours disponible, pleine d'énergie et de projets et constamment prête à les recevoir à bras ouverts. Annette Savoie était une femme de conviction animée d'un profond esprit de justice. Féministe affirmée, elle a toujours encouragé les femmes à prendre la place qui leur revient dans tous les domaines. "Nous, on veut marcher à côté des hommes, pas en avant ni en arrière, mais à côté." disait-elle dans une entrevue à Radio- Canada. La famille recevra les condoléances aule vendredi 24 juillet de 17h à 20h ainsi que le samedi le 25 juillet de 10h à 13h.