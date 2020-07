Allégations troublantes visant un prof

Abus de pouvoir, intimidation, menaces, massages et baisers non consentants: un chargé de cours du milieu de la télévision est visé par une enquête interne à l’UQAM après le dépôt d’une lettre décrivant de troublantes allégations et signée par plus de 100 anciens étudiants.

Maude Beauregard

Victime présumée

«Je suis retournée en salle de montage et, ce matin-là, il m’a sauté dessus pour m’embrasser. [...] Il est revenu, et, lui et moi, on a continué, pendant plusieurs jours à l’école, lui et moi, on se cachait», a raconté Maude Beauregard, qui a fait son baccalauréat en communication, avec option télévision, de 2004 à 2007. «J’ai été, avec le temps, capable de dire que c’était une relation d’abus, dans laquelle je considère avoir été victime.»

Comme plus d’une centaine d’ex-étudiants, elle a signé une lettre remise mercredi au Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement de l’UQAM dénonçant les comportements inappropriés qu’aurait eus Benoit Prégent dans sa carrière. Un des signataires remonte même jusqu’à la cohorte de 2001 à 2004.

Le Journal a pu s’entretenir avec neuf personnes disant avoir vécu ou avoir été témoins de gestes déplacés, dont huit ont requis l’anonymat.

Plusieurs ont raconté avoir reçu des massages dans le cou de Prégent ou l’avoir vu faire, alors que les étudiantes ne l’avaient jamais demandé.

«J’ai vécu beaucoup d’attouchements, comme me faire masser les épaules alors que je ne veux pas, me faire prendre dans [ses] bras, me faire taper les fesses en classe», relate une jeune femme, de la cohorte 2013 à 2016.

Chaque année, il choisissait des étudiantes «chouchous» et n’aurait pas hésité à dénigrer les autres élèves, ont raconté plusieurs personnes.

Décrit comme un «toucheux» qui en «mène large», Benoit Prégent se fait reprocher dans les témoignages d'avoir instauré un climat de peur grâce à un «rapport de force».

Il en menait large

«Prétendant à de nombreuses reprises être quelqu’un de très connu et respecté dans son domaine, pouvant “réduire la carrière de quelqu’un en un claquement de doigts”, et propulser la carrière de ses élèves les plus méritants», affirme-t-on dans la lettre.

Contacté par Le Journal, Benoit Prégent a nié en bloc toutes les allégations contre lui.

«Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne comprends pas ce qui m’est reproché», a-t-il soutenu, se disant dévasté. «Y’a jamais eu d’attouchements, y’a jamais eu de baiser, rien de ça.»

L’UQAM a indiqué prendre la situation «très au sérieux». «Des démarches ont été enclenchées pour faire la lumière sur les allégations visant un enseignant. Une enquête interne est présentement en cours à ce sujet», a-t-on précisé par courriel.

L’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son, dont il est membre et qui a aussi reçu la lettre, a également lancé une enquête interne.

Témoignages

«Moi, c’était carrément de l’intimidation, être vraiment sur mon cas à moi et d’autres étudiants. [...] À la moindre erreur, je faisais rire de moi publiquement.»

– Étudiant de 2011 à 2014

«J’ai vécu beaucoup d’attouchements, comme me faire masser les épaules alors que je ne veux pas, me faire prendre dans mes bras, me faire taper les fesses en classe.»

– Étudiante de 2013 à 2016

«Quand tu n’étais pas dans ses bonnes grâces, il pouvait devenir très méchant.»

– Étudiante de 2009 à 2012

Deux anciennes étudiantes témoignent

Deux anciennes étudiantes de Benoit Prégent affirment qu’elles se sont fait «sauter dessus» pour être embrassées par l’enseignant.

«Y’a une partie de moi qui savait qu’il avait les deux pieds dans le milieu, pis que je voulais faire partie de ce milieu-là», raconte avec dégoût Maude Beauregard. Elle a décidé de raconter son histoire à visage découvert pour être «solidaire avec toutes les autres victimes».

L’événement allégué remonte à 2007. Alors âgée de 21 ans, elle était finissante au baccalauréat en télévision à l’UQAM. Benoit Prégent était dans le début de la cinquantaine.

Elle affirme que ce dernier a bondi sur elle pour l’embrasser alors qu’elle était en salle de montage. Voyant qu’elle était sous le choc, l’enseignant serait allé se chercher un café. À son retour, il a recommencé. Le manège aurait duré environ une semaine, et les deux «se cachaient» dans l’école, où il y aurait eu des attouchements.

«[Sur le coup], j’étais comme: “[voyons donc], qu’est-ce qui se passe?”, souligne-t-elle. C’est de l’abus de pouvoir, mais je vais jouer la game.»

Avec le recul, elle réalise aujourd’hui qu’il s’agit d’une «agression», même si sur le coup elle se disait «consentante».

Dans une chambre d’hôtel

Une autre étudiante a accepté de se confier au Journal, mais anonymement, par peur de représailles.

Il y a quelques années, elle avait été sélectionnée pour prendre part à un stage non rémunéré sur trois jours, à l’extérieur de Montréal.

Sur place, elle a appris qu’elle n’aurait pas de chambre à elle seule et a dû se résigner à accepter l’invitation de Benoit Prégent de prendre le deuxième lit dans la sienne.

Lors de la deuxième nuit, l’enseignant aurait ouvert une bouteille de vin, puis aurait commencé à tenir des propos de nature sexuelle.

«Il m’a dit que la veille, il s’était masturbé en me regardant dormir. J’ai eu mal au cœur», raconte-t-elle.

Prégent aurait continué ses avances. Elle aurait tenté de le raisonner en lui disant que les deux étaient en couple.

«J’essayais de ne pas le choquer, j’avais peur», explique-t-elle, qualifiant son comportement de prédateur. «Il s’est pitché sur mon lit et sur moi, et il a appuyé tout son corps au complet, fort. Il a pris ma face et a enfoncé sa langue dans ma bouche. J’ai pas bougé.»