Bond et Paquet réunis

Philippe Bond et Dominic Paquet ont fait la pluie et le beau temps lors des présentations au gala Les Olivier il y a une dizaine d’années. Les deux humoristes seront réunis à l’animation des deux soirs du festival Ce soir on char !, la semaine prochaine.

Philippe Bond l’admet d’emblée : il avait quelques questionnements la première fois qu’on lui a parlé de jouer dans des ciné-parcs.

« Je me demandais comment ce serait de jouer devant du monde dans des voitures, dit-il. Mais l’équipe d’Entourage (qui produit Ce soir on char !) m’a rassuré en me disant que les gens achèteraient des lots et qu’ils pourraient sortir des voitures. »

À l’animation des deux soirs, l’humoriste retrouvera son « vieux comparse » Dominic Paquet. « Ça doit faire environ 18 ans qu’on se connaît, dit Philippe Bond. On a écrit quatre numéros originaux de 8 à 10 minutes pour les deux soirs. Ils seront très physiques. »

Les deux comiques se sont inspirés de la pandémie pour écrire leurs blagues. « Il va y avoir un numéro sur le confinement et un sur la distanciation, où Dominic essaie d’expliquer comment ça fonctionne, le deux mètres au cinéma et le un mètre et demi au restaurant ! », dit Philippe.

► Le festival Ce soir on char ! se tiendra les 21 et 22 juillet au Ciné-Parc Saint-Eustache. Pour les détails : cesoironchar.com. Philippe Bond sera aussi en spectacle au Festival au Volant (FAUV), le 24 juillet à Drummondville. fauv.ca