DUCHAINE, Léonard



À son domicile, le 13 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé subitement monsieur Léonard Duchaine, fils de feu Arthur Duchaine et de feu Marie-Rose Tremblay. Il demeurait à Saint-Raphaël-de- Bellechasse.Selon les volontés de monsieur Duchaine, il n'y aura pas d'exposition ni de service religieux. Il sera inhumé au cimetière de St-Raphaël-de-Bellechasse, mardi le 21 juillet 2020 à 11h. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs, neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s, ainsi que Manyse Lessard et Brenda Richardson qui ont vu à son bien-être durant les 20 dernière années. Monsieur Duchaine a été confié à la