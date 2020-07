MORIN, Valère



À l'Hôpital de Montmagny, le 21 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Valère Morin, époux de feu madame Marie-Marthe Martin. Il était le fils de feu monsieur Georges Morin et de feu dame Appoline Paquet. Il demeurait à Montmagny et natif de St-Marcel, cté de l'Islet. La famille vous accueillera à la, jour des funérailles, à compter de 12h.La mise en crypte aura lieu au Mausolée de Montmagny. Il laisse dans le deuil son fils: Alain Morin (Lise Landry), ses petits-enfants: Philippe et Valérie; son frère: François Morin (Cécile Chenard), ses belles-sœurs: Jeanine Boucher (feu Fernand Morin), Anne-Marie Gauvin (feu Henri Morin); de la famille Martin, son beau- frère: Dr Antoine Martin (Marielle Aubert), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la