DOYON-HAMEL, Claire-Édith

Le 10 juillet 2020, Claire-Édith Doyon- Hamel est partie vers la maison du Seigneur à l'âge de 95 ans, portée par l'amour et la prière de nombreux proches. Reconnaissante d'avoir vécu jusqu'à la veille à son domicile familial des 73 dernières années, elle a paisiblement quitté notre rive terrestre après moins d'un jour à l'hôpital. Par la foi en Jésus, Claire-Édith Doyon-Hamel se savait appelée à rejoindre les êtres chers l'ayant précédée sur la rive bienheureuse, dont son époux bien-aimé feu Dominique Hamel de Saint-Éphrem-de-Beauce. Sa vie aux riches facettes témoigne des durables liens d'amour, affection et estime mutuels qu'elle a souhaité et pu forger avec ses enfants et beaux-enfants: René (Lise Lessard), Raymonde, feu François, Denise LeBlanc (Michel Gauthier), Jean-Guy (Lise Beaulieu), Germain, Brigitte (Jean-Pierre Labbé); ses quinze petits-enfants et leur conjoint(e); ses dix-sept arrière-petits- enfants; ses nombreux parents des familles Doyon et Hamel; ainsi que ses élèves, collègues, concitoyens, compagnons de voyage, amis d'êtres chers, et proches ami(e)s.Une heure avant la messe, la famille recevra les condoléances dans l'église en présence des cendres. Pour le bien commun en temps de pandémie et avec l'appui de la famille, les mesures sanitaires seront respectées. Notamment, l'aménagement adapté de l'église permet d'accueillir 200 personnes avec distanciation. La famille informe à regret que l'usuel repas amical ne pourra être offert après la cérémonie, et invite à la gratitude pour la possibilité retrouvée d'offrir les derniers rites souhaités par défunts et proches. La famille tient à remercier de nombreuses personnes qui ont aidé maman à bien vivre ses ultimes années, jusqu'au seuil de son dernier grand voyage.