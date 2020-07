Des produits pour prendre soin de soi et de ses proches

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Des cosmétiques naturels et biologiques faits au Québec

Photo courtoisie

Lait nettoyant à la centaurée, bruine tonifiante à la rose, baume à lèvres au thé des bois... La nouvelle gamme de cosmétiques d’Essences Zen est composée d’ingrédients issus de la nature aux vertus nourrissantes, apaisantes ou nettoyantes. Des matières premières qui viennent du Québec. Essences Zen, c’est une toute jeune entreprise qui s’est lancée en affaires le 8 mars dernier, soit quelques jours avant que l’économie ne soit mise sur pause. Mais la COVID-19 n’a pas eu le dessus sur la détermination de la fondatrice, Caroline Boyer Laquerre qui a voulu créer des cosmétiques naturels et bios vendus à juste prix. En plus de la trentaine de produits réguliers proposés par Essences Zen, les consommatrices trouveront une gamme spécialement conçue pour l’été, dont une crème solaire, un chasse-moustiques et un baume à lèvres. Les produits sont vendus dans quelques points de vente au Québec et sur la boutique en ligne.

www.essences-zen.com/

Braderie de la mode en ligne

Photo courtoisie

Crise sanitaire oblige, la Braderie de la mode québécoise s’est transportée sur le web. Après son édition tenue fin mai qui a rejoint plus de 50 000 visiteurs, la Braderie en ligne rapplique pour un rendez-vous magasinage d’été. Mais il faut faire vite, car la vente, qui a commencé jeudi, se poursuit jusqu’à dimanche (19 juillet). Plus d’une cinquantaine de designers d’ici y offrent leurs créations pour femmes, hommes et enfants. Des rabais variant de 25 % à 70 % sont proposés à la clientèle. La Braderie, qui a fêté ses 25 ans d’existence en 2019, prévoit un retour à sa formule originale en octobre prochain, si la situation le permet. Trois événements sont prévus à Montréal, Québec et Gatineau.

https://braderiedemodequebecoise.com

Des vêtements de compression utilisés par les pros

Photo courtoisie

Les joueurs de l’Impact de Montréal les utilisent. Plusieurs joueurs de la LNH, dont ceux du Canadien de Montréal, les portent aussi. De quoi s’agit-il ? Des vêtements de compression fabriqués par EC3D, une entreprise de Laval fondée il y a 15 ans. Pantalons, chandails, bas et soutien-gorge sont conçus de façon à offrir un niveau de compression calibré qui améliore la circulation sanguine, réduisant les courbatures et favorisant la récupération musculaire. EC3D s’est aussi lancé dans la fabrication de masques de protection qui sont faits de tissu intégrant une fibre de cuivre aux propriétés antibactériennes. Ils sont lavables et réutilisables.

https://ec3dsports.com/

Un nouveau cocktail pétillant

Photo courtoisie

Avec les canicules qui se succèdent cet été, les consommateurs sont toujours à la recherche de boissons désaltérantes. Un nouveau produit à essayer : Kokomo Cocktail, une eau pétillante alcoolisée que vient de lancer Glacier Factory. L’entreprise québécoise est aussi connue pour ses bâtonnets glacés qui avaient été sélectionnés au SIAL pour le prix de l’innovation. Les boissons Kokomo Cocktail, qui contiennent 4 % alc./vol., sont offertes en quatre saveurs : lime, cerise noire, melon d’eau et concombre, ainsi que fraise et basilic. Offertes individuellement ou en paquet de quatre (lime et cerise noire seulement), elles sont maintenant en vente dans les épiceries Metro et IGA à travers le Québec.

www.glacierfactory.com/

Des masques qui offrent une expérience olfactive

Photo courtoisie

Des couvre-visages qui combinent protection, confort et réconfort. C’est le défi relevé par Maskay, une jeune entreprise de Blainville, qui a voulu rendre le port du masque plus agréable. En plus du travail de conception pour créer un produit qui épouse bien le contour du visage et du nez afin de procurer un maintien optimal, les dirigeants ont eu l’idée d’insérer un cartouche de coton sur laquelle on peut déposer quelques gouttes d’huiles essentielles pour créer une sensation olfactive agréable. Maskay s’est associé avec Pranasens, un producteur et transformateur de plantes aromatiques de la Mauricie, qui propose trois mélanges inédits d’huiles essentielles aux notes florales, boisées ou acidulées. « Le port du masque est là pour rester même dans l’après COVID-19. On a voulu créer un produit qui rendrait son utilisation moins contraignante », explique Sylvain Villeneuve, cofondateur de Maskay. Les masques sont vendus sur la boutique en ligne, seuls ou en combo avec les huiles essentielles.

https://maskay.ca/