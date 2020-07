Direction la Route des fromages

En plein mouvement d’achat local, une nouveauté tombe à point pour mousser le tourisme gourmand au Québec cet été: l’application de la Route des fromages.

Lancée à la fin du mois de juin, l’initiative a été développée dans le but de promouvoir les fromageries et leurs fromages, mais également afin que les consommateurs puissent se concocter différentes escapades.

«Cette application va les aider à développer de petits circuits pour agrémenter leurs journées et découvrir les produits. Sur l’application, on propose aussi des sites où aller faire du plein air et profiter d’éléments touristiques, détaille Charles Langlois, président et directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec.

La Route des fromages virtuelle a également été conçue afin, espère-t-on, de servir de fer de lance pour les petites compagnies grandement affectées par la pandémie.

«C’est clair que dans le contexte actuel de COVID, on pense que ça va aider les entreprises à redémarrer parce que tout le monde nous dit que les consommateurs québécois vont voyager au Québec cette année», explique M. Langlois.

Recherche et interaction

En téléchargeant gratuitement l’application, l’utilisateur aura facilement accès à une mine d’informations détaillant chacune des fromageries. Il pourra placer des commandes ou encore effectuer des recherches par région et ainsi apprendre quels événements animeront chacune d’elles.

Il lui sera également possible de dresser une liste de ses fromages favoris - à pâte molle, faits à partir de lait de chèvre, bio, sans lactose, etc. - et même de recevoir des conseils pour apprêter certains produits à l’aide de suggestions ciblées. Une façon de plus de générer de l’interaction entre le consommateur et le commerçant.

Vaste répertoire, l’application actuellement étoffée de plus de 70 fromageries et 400 fromages est appelée à se bonifier au cours des prochaines semaines.

«On espère que d’ici la fin de l’été, la presque totalité va être là. On sait qu’au Québec, on fait plus de 700 fromages, alors il devrait y avoir du choix en masse!», dit Charles Langlois.

Ne reste qu’à s’assurer de la fidélité de ceux et celles qui mangent nos fromages. «Le consommateur est pas mal au courant; il faut juste le convaincre de rester fidèle aux produits québécois et d’encourager son industrie. Je ne pense pas qu’il a beaucoup à gagner à consommer des produits qui viennent des États-Unis ou d’Europe.»

Aussi, amateurs de poutine, sachez qu’une route vous a aussi été dessinée.

Pour planifier d’autres découvertes gustatives

- Bonjour Québec

Vaste portail permettant l’exploration sans borne de notre belle province. À consulter: l’onglet «Savourer», riche en infos bouffe de toutes sortes.

www.bonjourquebec.com

- Mangez Québec

L’endroit parfait pour augmenter sa consommation de fruits et légumes d’ici, que ce soit dans les marchés, les kiosques ou en autocueillette.

www.mangezquebec.com

- Québec vacances

Guide en ligne touffu de propositions pour sortir chez nous et apprécier une abondance de saveurs. La recherche par région aide à cibler ses choix.

www.quebecvacances.com

- Terroir et saveurs du Québec

Des suggestions gourmandes agrémentent cette adresse où les expériences bouffe s’agencent parfaitement aux dégustations d’alcool.

www.terroiretsaveurs.com