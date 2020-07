PAQUET, Rodrigue



Au centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 14 juillet 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Rodrigue Paquet, époux de feu madame Yvette Bichette. Il était le fils de feu monsieur Stanislas Paquet et de feu madame Alexina Couture. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod Robert.Monsieur laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Colette Gagnon) et Guy; ses petits- enfants: Olivier (Andrée-Anne Payette), Vincent, Sarah (Sébastien Venier) et Laurie (Joël Tardif) ; ses arrière-petits- enfants: Ryan, James, Pamela (enfants d'Olivier), Koraly, Zack, Madyson, Axel (enfants de Sarah), Léonard, Jules (enfants de Laurie); sa sœur Georgette (feu Gérard Latulipe); son frère André (Madeleine Landry); sa belle-sœur Huguette Lemelin (feu Lucien Paquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel soignant du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes du 5ième et 6ième étages pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre père. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca