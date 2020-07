MARCOUX, Rose-Anna Aubé



À l'hôpital de Montmagny, le 12 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rose-Anna Aubé, épouse de monsieur Victor Marcoux. Elle était la fille de feu Léopold Aubé et de feu Emma Roy. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer, native de Saint-Raphaël-de-Bellechasse.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux, sa fille Josée (Roch Royer), sa petite-fille Jinny (Alexandre Gauthier); ses frères et sœurs: Béatrice (feu Henri Marcoux), feu Paul (feu Marie-Laure Pelchat), Gemma (feu Albert Marcoux), Jeannine (feu Henri Lessard), Adrien (Denise Grenier), Denise (feu Daniel Aubé), Henri (feu Lise Lacombe), Lauréat (Linda Aubé), Marie-Paule (feu Denis Grenier) et Victor ainsi que madame Thérèse Gosselin et ses enfants. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs: Thérèse Marcoux, Marie-Blanche Marcoux (Gilles Lamonde), Yvonne Marcoux (André Brie), ainsi que son amie Louise Proulx et de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la