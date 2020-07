SANSOUCY, sœur Alméria



À l'infirmerie intercommunautaire des Augustines de la Miséricorde de Jésus du Monastère Saint-Augustin, Québec, le 10 juillet 2020, est décédée sœur Alméria (sœur Clotilde de Jésus) Oblate de Béthanie, à l'âge de 100 ans après 69 ans de profession religieuse. Née à St-Césaire, Québec, le 26 mai 1920, elle était la fille de feu dame Alma Ducharme et de feu monsieur Florius Sansoucy.Outre sa famille religieuse, sœur Sansoucy laisse dans le ses neveux et nièces: Cécile Sansoucy (Charles Regimbald), Annette Sansoucy (Réjean Lambert), Ernestine Sansoucy, Fernande Sousoucy (Paul-André Gagné), Madeleine Sansoucy (Lucien Pétrin) et leur fille Christine (Philippe) et leur fils Léo, Yvon (Diane Patient), Lucie (Marcel Martel) et leurs enfants Daniel et Sonia ainsi que plusieurs cousines. Son frère Georges et son épouse Simone Beaudry l'ont précédée pour une meilleure vie. Remerciements au personnel de l'infirmerie pour les bons soins prodigués. Prière de compenser l'envoi de fleurs par des messes. Merci pour les prières et les sympathies. Les funérailles sont sous la direction de