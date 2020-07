LORENTZ, Bérangère Clavet



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 10 juillet 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Bérangère Clavet, épouse de feu monsieur Paul-Henri Lorentz. Elle était la fille de feu monsieur Delphis Clavet et de feu dame Marie Richard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Micheline (René Hamelin), Denise (Claude Mercure), Diane (Denis Masson), Lucie (Denis Fortin), Pierre (Micheline Arteau), Johanne (feu Jacques Fortin), Marie (Thierry Perez), Lise (Alain Giasson), Chantal (Jean Lacasse), Nancy (Sébastien Hallé); ses petits-enfants: Sophie, Claudine, Nathalie, Stéphane, Richard, Dave, Jean-François, Annik, Karine, Guillaume, Jean-Louis, Alexandre, Gabriel, Antoine, Marie-Pier, Bianka, Simon, Catherine, Félix, Amélie; ses arrière-petits-enfants: Jérémie, Élisabeth, Samuel, Eve-Marie, James, Tammy, Phillipe, Henrick, Alek, Talyann, Alexanne, Charles-Olivier, Antoine, Éliot, Édouard, Megan, Brandon ,Tommy, Jayden, William, Samuel, Amélia, William; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs des familles Clavet et Lorentz, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.