DESROCHERS, Lucienne



À l'hôpital général de Québec, le 11 juillet 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Lucienne Desrochers. Elle était la fille de feu monsieur Jules Desrochers et de feu dame Georgianna Demers. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 24 juillet 2020, de 11h à 12h30.Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs ainsi que son beau-frère et ses belles-sœurs: Émile Desrochers (Rita Poulin), Thérèse Desrochers, Constance Desrochers (Jean-Laurent Proulx), Maurice Desrochers (Gertrude Déry). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Nicole Desrochers, Marcel Desrochers (Lise Prévost), feu Serge Desrochers (Lucille Lapalme), Yves Proulx (Johanne Boily), Lorraine Proulx (feu Serge Gingras), Patricia Proulx (François Blouin), Jean-François Proulx (Élaine Chouinard), Louise Proulx, Denis Proulx (Anne-Renée Gauthier), Sylvie Desrochers (Marc Couture), Michel Desrochers (Joé Desjardins); ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Un merci particulier au personnel de l'hôpital général de Québec, poste 500, pour les bons soins prodigués. Reconnaissance à feu Dr Marcel Lacerte.