Le grand retour d’une battante

Après des années difficiles, Katia Daraîche revient à l’avant-scène. La chanteuse prépare une autobiographie, en plus d’un retour sur disque après une absence de 17 ans.

« Il s’en est passé des choses, en 17 ans », laisse tomber Katia Daraîche en ricanant.

En fait, la vie de la chanteuse n’a jamais été particulièrement simple. Aveugle de naissance, elle a été happée par un autobus à l’âge de 16 ans, accident dont elle conserve aujourd’hui d’importantes séquelles. Au fil des ans, elle a ainsi dû subir de nombreuses opérations à la jambe, la prochaine étant prévue dans quelques jours.

Pourtant, en entretien au Journal, Katia Daraîche retrace son parcours sans la moindre amertume ni rancœur. Car la chanteuse a décidé, il y a bien des années, qu’elle serait une battante, et non une victime.

« On peut pester, on peut hurler autant qu’on veut, ça ne réglera jamais nos problèmes. Alors on se ressaisit, on relève nos manches et on passe au plan B. Et si lui, il ne marche pas ? Il reste encore bien des lettres dans l’alphabet », avance-t-elle, tout bonnement.

« Merci la vie »

Autre signe de ce positivisme à toute épreuve ? Le titre du premier extrait de son prochain disque : Merci la vie. Attendu en septembre, il devrait mettre la table pour l’album complet, prévu pour mai 2021.

Ce projet commence d’ailleurs à prendre forme. La liste des collaborateurs de Katia Daraîche s’étoffe tranquillement, comprenant déjà les noms de SV Ray, Nelson Minville et, évidemment, son père, Paul Daraîche.

« Je pense que les gens vont en apprendre beaucoup sur moi avec cet album. Je veux m’en servir pour créer mon identité, montrer que je suis une artiste à part entière, et non simplement un membre de la famille Daraîche », confie-t-elle.

Une autobiographie, sur laquelle Katia Daraîche planche présentement, devrait être lancée au même moment. Une fois ces deux projets terminés, la chanteuse avoue qu’elle aura « réalisé tous ses rêves ».

« ... Sauf un », se ravise-t-elle.

Ah oui ? Lequel ?

« Je rêve de conduire ma voiture ! » s’exclame-t-elle dans un éclat de rire.

« Il y a quelque chose qui me dit que je vais voir un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais je le sens », ajoute-t-elle, plus sérieusement.