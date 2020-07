Manifestation contre le port du masque: «Aujourd’hui, y’en a plus de pandémie»

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies à Saint-Georges en Beauce, ce samedi, pour manifester contre les mesures sanitaires imposées par Québec et notamment le port du masque.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Le Québec est-il prêt pour la 2e vague?

• À lire aussi: Fort appui au masque obligatoire

Cette manifestation est organisée par des commerçants et des entrepreneurs de la région qui ont invité la population à exprimer son désaccord contre cette mesure instaurée dans les lieux publics clos pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Plusieurs disent qu’ils ne sont pas contre le masque en soi, mais que cela devrait être un choix de la personne.

«Ils auraient dû être là quand la pandémie était là. Aujourd’hui, y’en a plus de pandémie! Ils sont allés chercher les cas dans les CHSLD. La pandémie est dans les CHSLD depuis des années (...). Présentement, il n’y en a pas de cas dans la Beauce. C’est pour ça que, pour moi, le masque obligatoire... Je suis prête à accepter que le monde porte le masque, mais qu’ils le mettent obligatoire, pas du tout», a expliqué une manifestante à TVA Nouvelles.

«Au Québec, je pense qu’on a des mesures sanitaires qui font qu’on se divise et qu’on se bat les uns contre les autres. D’un côté, t’as les moutons, d’un autre côté, les conspirationnistes, et ils sont de plus en plus violents les uns contre les autres sur les réseaux sociaux et partout. Ce n’est pas en divisant notre population en deux qu’on va faire valoir nos droits de protéger nos libertés fondamentales», a ajouté un autre participant.

Les entrepreneurs estiment aussi que cette mesure représente une lourdeur de plus dans leur bon fonctionnement.

«Je voyais [que] sur les réseaux sociaux, le monde est en train de se diviser. Le but, dans le fond, c’est pour nos droits et libertés de la personne. On voit qu’on n’est pas tous d’accord avec la situation. Certaines personnes vont décider de boycotter les restaurants ou commerces quand ils ne sont pas d’accord avec ça», a fait valoir un des organisateurs de l’événement, Tim Poulin Paquet, propriétaire du Jack Saloon Saint-Georges.