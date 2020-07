Nouvelle vague de chaleur sur le sud Québec

La canicule est de retour après l’intermède pluvieux de vendredi, poussant Environnement Canada à maintenir l’avertissement de chaleur en vigueur pour le sud de la province.

«Une masse d'air chaud et humide sur le sud du Québec persistera aux cours des prochains jours», a indiqué l’organisme fédéral.

Ces conditions pourraient persister jusqu'à lundi, a-t-on ajouté.

Dans la grande région de Montréal, il y aura dimanche alternance soleil et nuages avec un maximum de 34 degrés Celsius et un taux d’humidex de 42.

Dans les Laurentides et Lanaudière, presque le même topo avec un ciel partiellement nuageux mais un mercure entre 32 et 34 degrés Celsius et un taux d’humidex de 40 à 42.

Pour la journée du samedi, c’est généralement ensoleillé pour ces régions qui connaîtront des températures de 30 degrés Celsius.

En Montérégie et en Estrie, quelques nuages vont jouer au yoyo avec le soleil qui dardera ces régions de sa chaleur faisant monter le mercure à plus de 34 degrés Celsius et un taux d’humidex de 42 pour la journée de dimanche.

Samedi, on aura 28 et 30 degrés Celsius respectivement en Montérégie et en Estrie.

À Québec et en Mauricie, dimanche sera généralement nuageux avec 40 % et 30 % de probabilité d’averses et un maximum de 30 degrés Celsius. Le taux d’humidex sera, lui, de 38.

En revanche, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aura dimanche des averses avec risque d’orage. Un maximum de 26 degrés Celsius et un humidex de 34 marquera la journée. Samedi, c’est alternance soleil nuages au rendez-vous.