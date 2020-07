Onze blessés dans un accident à Greenfield Park

Un accident impliquant trois véhicules a fait 11 blessés, dont quatre enfants, samedi soir, dans le secteur de Greenfield Park, à Longueuil.

L’accident a eu lieu vers 20 h 30 près de l’intersection du boulevard Taschereau et de l’avenue Auguste.

Selon les informations obtenues de la police de l’agglomération de Longueuil, un premier véhicule qui circulait sur l’avenue Auguste et tournait pour aller sur Taschereau a été embouti par un second véhicule qui roulait sur Taschereau en direction de Brossard. Le second véhicule aurait omis de respecter un feu rouge.

Sous l’impact, le premier véhicule est allé heurter un troisième véhicule.

Dans les trois véhicules, au total, il y avait 11 personnes. La plupart, dont les quatre enfants de moins de 12 ans qui figuraient parmi elles, ont subi des blessures jugées mineures. Seuls les conducteurs des deux véhicules impliqués dans le premier impact ont été blessés plus sérieusement, mais, selon la police, leurs blessures ne mettaient pas leur vie en danger.