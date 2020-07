Ordinations presbytérales

Photos courtoisie

L’Église catholique de Québec a procédé, le 24 juin dernier à la Basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec, à 6 ordinations sacerdotales et diaconales. Trois ordinations à la prêtrise se sont déroulées en matinée, et trois autres au diaconat transitoire en après-midi. Ces cérémonies se sont déroulées en présence de quelques invités des ordinands, membres de leur famille et proches. Voici les 6 hommes qui ont répondu présents à l’appel. De gauche à droite, rangée du haut: Victoriano Salazar Navarro et François Proulx (du séminaire international Redemptoris Mater de Québec et Léandre Syrieix (du Grand séminaire de Québec). Rangée du bas: Gérard Myriam Paul, sj (jésuite); Sadiki Kambale Kyavumba, a.a. et Pacifique Kambale Tsonga, a.a. (Augustin de l’Assomption ou assomptionniste).

Générosa 2020

L’événement Générosa, qui s'est tenu récemment à la Piazzetta de Lévis au profit de la Fondation Collège de Lévis, a permis d’amasser 9000$ grâce à la livraison de près de 600 pizzas dans le grand Lévis. Organisée au dernier moment en raison des nombreux soubresauts provoqués par la pandémie, la journée Generosa 2020 a dépassé toutes les attentes des organisateurs. Sur la photo, le président de la Fondation, Benoit Labbé, la serveuse, Jocelyne Pelletier, et Jacques Pelletier, propriétaire de la Piazzetta Lévis.

Un printemps généreux

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis tient à remercier la communauté lévisienne et de la Chaudière-Appalaches pour leur appui massif dans les derniers mois. Malgré le contexte incertain, la population et des grands donateurs ont appuyé une foule de mesures, totalisant ainsi une contribution de plus de 300 000$ au centre hospitalier. Rappelons que la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis aura 40 ans en 2020 et mobilise la communauté autour du développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis. Depuis 2010, la Fondation a remis plus de 23 M$ au centre hospitalier.

Anniversaires

Karina Marceau (photo), journaliste, chroniqueuse (Journal de Québec) et animatrice de télévision québécoise, 48 ans... André Gagné, golfeur, ex-champion canadien senior, membre du Royal Québec, 76 ans... Vin Diesel, acteur américain, 53 ans... Richard Branson, homme d'affaires britannique (Virgin), 70 ans... Breen LeBoeuf, bassiste et chanteur québécois, 71 ans... Yves Corbeil, animateur et comédien, 76 ans.

Disparus

Le 18 juillet 1990. Gerry Boulet (photo), 44 ans, le rocker au cœur tendre... 2014. Vincent Lemieux, 81 ans, l’un des pères fondateurs du Département de science politique de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval... 2017. Red West, 81 ans, acteur américain de télévision et de cinéma et ex-garde du corps d’Elvis Presley... 2016. Manuel Batshaw, 101 ans, travailleur social québécois... 2015. Alex Rocco, 79 ans, acteur américain... 2007. Gary Lupul , 48 ans, sept saisons dans la LNH (Vancouver)... 2002. Louis Laberge, 78 ans, syndicalisme québécois (FTQ)... 1990. Karl Menninger, 97 ans, un des psychiatres les plus renommés de sa profession... 1982. Lionel Daunais, 79 ans, baryton, compositeur et parolier.