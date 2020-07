Pas de «Chicharito» pour «El Trafico»

L'attaquant du Galaxy de Los Angeles Javier Hernandez n'a pu vivre son tout premier «El Trafico», samedi, alors que son équipe affrontait le Los Angeles FC, dans un match de la phase préliminaire du tournoi «La MLS est de retour», à Orlando, en Floride.

• À lire aussi: L'Impact sur le point d'ajouter un latéral gauche

• À lire aussi: Les Timbers passeront à la prochaine étape

Le Mexicain a subi une blessure à un mollet et ratera de deux à quatre semaines, selon ce que rapportait le réseau ESPN en marge de la rencontre.

En trois matchs avec le Galaxy, «Chicharito» n'a toujours pas connu l'ivresse de la victoire alors que la formation californienne a livré un match et subi deux défaites, dont la plus récente contre les Timbers de Portland, il y a cinq jours. Lors de ce duel, Hernandez a tout de même marqué un but, le premier dans son nouvel uniforme, mais a raté une tentative de «penalty».

De son côté, le Los Angeles FC, champion de la saison régulière 2019 dans la MLS, a amorcé le tournoi de reprise avec un match nul de 3-3 face au Dynamo de Houston.