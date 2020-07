Photos souvenirs: Louise Marleau

Trop belle

Photo d'archives

Icône de la beauté, la comédienne s’est souvent vu refuser des rôles par des réalisateurs qui la trouvaient trop belle pour leur personnage. Heureusement, d’autres ont écrit des œuvres spécifiquement pour elle, notamment Léa Pool et Marcel Dubé avec Au retour des oies blanches, pièce créée en 1966. Quarante ans plus tard, en 2006, la comédienne signait la mise en scène de cette tragédie sur l’inceste.

Rôles dramatiques

Photo d'archives

Au théâtre avec Daniel Gadouas en 1984, il y a plus de 35 ans. La comédienne avait réussi à casser cette image de jeune première qui lui collait à la peau pour jouer des rôles plus dramatiques. Fait cocasse, la comédienne avait fait ses débuts sur scène à l’âge de 15 ans, aux côtés du père du comédien, Robert Gadouas, au théâtre La Poudrière de l’île Sainte-Hélène.

Femme de chanteur

Photo d'archives

Décembre 1994, il y a un peu plus de 25 ans, avec son mari le chanteur Claude Dubois. Les journaux avaient pris l’habitude de marier la belle comédienne tous les six mois. Mais cette fois-ci, c’était vrai. L’élégante Louise avait choisi le rockeur. Leur mariage (en 1991) fit beaucoup jaser. Ils formèrent finalement un couple harmonieux durant plus de 15 ans.

Brûler les planches

Photo d'archives

À une autre époque au TNM, théâtre où elle devait jouer cet été. Louise Marleau monta sur les planches dès l’âge de 15 ans. Défendant d’abord des rôles d’ingénues, elle montra de quoi elle était capable quand son premier mari, le metteur en scène Jean Salvy, lui confia son premier rôle costaud dans Soudain l’été dernier, dans les années 70.

Destin tracé

Photo d'archives

Une beauté énigmatique dont on sait peu de choses, puisque la comédienne n’aime pas parler d’elle-même. Née rue Panet à Montréal, d’un père commis voyageur et d’une mère à la maison, l’enfance de Louise Marleau a été de courte durée. Elle n’avait que 10 ans quand on lui a offert son premier rôle régulier à la télévision dans la série Beau temps mauvais temps, en 1955.

► Pandémie oblige, Louise Marleau a dû se résigner au report de la pièce La vallée des avalées tirée du roman Réjean Ducharme, qu’elle devait jouer au TNM cet été. Déçue, elle se réjouit désormais du fait que la pièce a été remise à l’an prochain. « Enfin la lumière au bout du tunnel », dit-elle.

► Outre la pièce L’avalé des avalées remise à l’an prochain, Louise Marleau tournera un grand rôle, dans une comédie québécoise à l’automne.

► On retrouve une vingtaine de films québécois dans lesquels Louise Marleau a joué sur Éléphant – Mémoire du cinéma québécois, à elephantcinema.quebec. Notamment La femme de l’hôtel et Anne Trister de Léa Pool ainsi que L’Arrache-cœur de Mireille Dansereau, rôles pour lesquels elle a remporté trois prix d’interprétation. On peut louer la plupart de ces films sur illico de Vidéotron, ou sur le web.

► Louise Marleau est mère de Sarah-Jeanne Salvy issue de son mariage avec Jean Salvy. Elle est grand-mère d’un unique petit-fils.