PQ: Legault prépare le coup de grâce

Avec les sondages actuels, François Legault peut rêver à des gains électoraux sans précédent dans les régions francophones lui ayant échappé en tout ou en partie en 2018.

Et la tournée du Québec qu’il a presque complétée vendredi, avant de partir en vacances, vise à consolider ce mouvement qui pourrait se traduire par une disparition quasi totale du PQ.

Pandémie

La tournée n’est, bien sûr, pas qu’un prétexte pour « faire de la politique ».

Pendant des semaines, la pandémie a cloué le premier ministre et sa garde rapprochée à Québec.

Avec les hécatombes dans les CHSLD de la métropole et les fortes éclosions dans certains de ses quartiers, il a tenu à aller y faire plusieurs points de presse.

En rappelant au passage qu’il avait une ministre responsable de Montréal, la discrète (et peu éloquente) Chantal Rouleau.

Pendant ce temps, les régions se sentirent délaissées et contraintes excessivement par un phénomène qui, somme toute, les touchait peu.

D’où la tournée. Sur les 17 régions du Québec, il ne lui restera, après sa pause, que l’Abitibi, le Centre-du-Québec et le Grand Nord à visiter.

Bérubé déçu

Partout, le premier ministre a rencontré les têtes dirigeantes des CISSS ou des CIUSSS. Les élus locaux aussi, à qui il a rappelé son projet de loi 61 « accélérateur » de construction, « bloqué par les oppositions ». Il leur a promis aussi une renaissance des centres locaux d’emploi abolis par les libéraux. De quoi laisser un « bon souvenir » au monde qui compte, avant l’automne.

Il a discuté aussi avec ses élus caquistes d’arrière-ban, dont certains furent déçus, lors du remaniement surprise de juin, de ne pas avoir été faits ministres. Et les élus des partis d’opposition ? Partout, il les a laissés en rade (ou presque).

Même le chef parlementaire du Parti québécois (PQ), Pascal Bérubé, pourtant ami et ancien employé de cabinet de François Legault.

Les deux s’étaient pourtant réconciliés le 12 juin, à la suite d’un échange vif au terme duquel Bérubé avait quitté le Salon bleu de manière ostentatoire. « On a eu des échanges un peu corsés, mais je veux l’assurer de tout mon respect », avait déclaré Legault le 12 juin, avant d’ajouter : « S’il me donne la permission, je vais même cet été aller faire un tour dans le Bas-Saint-Laurent. »

Il y passa, mais malgré les appels du pied de Bérubé et de son voisin péquiste Harold Lebel, le premier ministre n’aura rencontré que ses députés locaux.

En Gaspésie et sur la Côte-Nord, ce fut un autre scénario cependant ! Le PM a reçu en audiences privées les élus péquistes Sylvain Roy et Martin Ouellet. Desquelles l’entourage du PM tira de superbes photos qui furent dûment twittées avec ce type de commentaire : « Sylvain a de bonnes idées pour rendre la Gaspésie encore plus attrayante ! »

Retour à l’espoir de janvier 2016, où Legault jurait que des péquistes songeaient à rejoindre la CAQ ? À l’époque, il avait refusé de donner « un horizon », disant ignorer « combien ça prendra[it] de temps pour qu[’ils] réalisent que le PQ s’en va nulle part »...