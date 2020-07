Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 19 juillet.

Le parc jurassique

À partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé, John Hammond (Richard Attenborough) a réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête, avec la complicité du paléontologue Alan Grant (Sam Neill) et de son amie Ellie (Laura Dern), à ouvrir le plus grand parc à thème du monde.

Dimanche, 15h27, TVA.

La classe ouvrière

Diffusion de six épisodes de cette série documentaire qui suit le quotidien des apiculteurs Anicet Desrochers et Anne-Virginie Schmidt, véritables vedettes de l’apiculture au Québec. Des maladies des abeilles à la récolte, en passant par la découverte de miels d’ailleurs, la série nous dévoile le travail acharné de ces deux artisans.

Dimanche, 16h, Télé-Québec.

Peur sur le lac

Sur le lac d’Annecy, un bateau vient s’encastrer sur un ponton. À son bord, un homme est retrouvé mort. Les habitants de la ville vont rapidement être informés qu’un virus mortel et contagieux se propage à grande vitesse.

Dimanche, 19h, TV5.

Week-end en bois

Avec Peter MacLeod, ce qui se passe au chalet... passe à la télé! Il reçoit Cathy Gauthier et Alex Bisaillon qui devront s'improviser démineurs et tenter de désamorcer une bombe. Les deux devront aussi traverser, sains et saufs, un champ de mines. Bref, une petite fin de semaine reposante.

Dimanche, 19h, Z.

Les poilus

Sébastien Kfoury reçoit Guylaine Tremblay. Il va réaliser un de ses plus grands rêves en lui présentant Charlie, un jeune macaque japonais. Il va également dévoiler l’animal miroir de la comédienne, un octodon très énergique.

Dimanche, 19h30, ICI Radio-Canada Télé.

L’extraordinaire Spider-Man

Jeune étudiant, Peter Parker a été abandonné par ses parents et a été élevé par son oncle et sa tante. Il tente de comprendre qui il est et comment il est devenu l’homme qu’il est. En retournant sur les lieux où travaillait son père, il va être piqué par une araignée qui va lui donner des pouvoirs surnaturels.

Dimanche, 19h30, TVA.

Montréal 1976: le rêve olympique

Retour dans les coulisses de l’organisation des Jeux olympiques de Montréal, il y a près de 45 ans. Avec des images d’archives et des témoignages d’acteurs de l’époque, on redécouvre le contexte particulier d'antan et tous les événements qui ont fait en sorte que ces Jeux sont passés à l’histoire.

Dimanche, 23h, Historia.