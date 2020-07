«The Old Guard»: Charlize Theron renoue avec l’action

Dans The Old Guard, diffusé sur Netflix, Charlize Theron se lance à nouveau dans un rôle qui rappelle ceux de Blonde atomique, Mad Max: la route du chaos ou Æon Flux. Mais cette fois-ci, elle incarne une superhéroïne immortelle.

«Je trace ma propre route, je crée mes opportunités», a indiqué Charlize Theron à Variety en expliquant que Marvel et Disney ne l’avaient jamais contactée pour un rôle dans leur univers cinématographique. Habituée des films d’action – «Æon Flux» date de 2005 –, l’actrice sud-africaine de 44 ans s’est lancée dans la production afin de pouvoir porter à l’écran les histoires, et les rôles, qui lui tiennent à cœur.

The Old Guard (littéralement «La vieille garde»), raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires immortels devant absolument empêcher qu’une compagnie pharmaceutique parvienne à copier leur ADN. Andy (Charlize Theron) mène cette équipe aux membres joués par Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Kiki Layne et Luca Marinelli. Chiwetel Ejiofor incarne, quant à lui, un ancien agent de la CIA.

Du roman graphique au film...

Le scénario a été adapté par Greg Rucka, l’auteur du roman graphique du même titre, découvert par Charlize Theron alors qu’elle tournait Scandale, pour lequel elle a reçu une troisième nomination aux Oscars.

«J’ai lu quatre pages et je me suis dit que c’était vraiment intéressant. Le roman graphique m’a fait me sentir dans un monde de science-fiction, mais il possédait quelque chose de très terre-à-terre, réel, émotif. L’histoire émotive est un élément auquel nous avons tous été sensibles. Et c’est ainsi que tout a commencé, à partir du roman graphique, puis nous nous sommes impliqués», de dire l’actrice, qui est également productrice du long métrage via sa compagnie Denver et Delilah.

Dans les pages du Hollywood Reporter, Charlize Theron a déploré le double standard auquel sont soumises les actrices de films d’action. Car une femme n’a pas droit à l’erreur. «Beaucoup de femmes ne bénéficient pas d’une seconde chance, mais quand ce sont des hommes qui sont dans ces films et qu’ils font un flop au box-office, on leur donne une autre chance, puis une autre, puis une autre. La route du chaos est arrivé une bonne décennie après Æon Flux [...]. C’est dommage que nous pensions qu’on peut nous enlever une opportunité si nous ne réussissons pas, mais c’est la vérité. Ce genre [les films d’action] est sans pitié pour les femmes.»

Son passé de danseuse l’a toujours aidé à surmonter les difficultés des chorégraphies des combats associés aux films d’action. «Les arts martiaux sont très semblables à la danse et peut-être que mon cerveau fonctionne bien dans des conditions comme celles-ci, comme la discipline quotidienne. Je fonctionne très bien et j’aime ce genre de structure. J’aime l’aspect physique du dépassement de soi. Mentalement, j’en tire un réel plaisir.»

Évidemment, si The Old Guard attire les cinéphiles sur la plateforme de diffusion via internet, une suite viendra. La fin du long métrage a été pensée en fonction de cette possibilité. Mais pour l’instant, c’est le deuxième Blonde atomique qui occupe le temps de Charlize Theron. «Oui, a admis l’actrice, nous en sommes aux premières étapes de développement en ce moment. Et c’est l’un des bons côtés du confinement, de pouvoir travailler avec des scénaristes sur Zoom. Donc oui, nous sommes en train de développer de manière active une suite à Blonde atomique.»

The Old Guard est disponible sur Netflix.