Un entrepreneur propose de réformer le transport aérien régional

QUÉBEC | Plus d’avions, mais de plus petits engins: voilà la solution proposée par un entrepreneur de la Côte-Nord pour prendre le relais de la liaison aérienne abandonnée par Air Canada.

Si le gouvernement du Québec consentait à un financement public d’environ 1,85 M$, Marcel Deschamps estime que son entreprise Air BCN Express pourrait assurer jusqu’à deux vols par jour depuis Sept-Îles à destination de Québec, avec escale à Baie-Comeau.

Le trajet d’environ 75 minutes se ferait à bord d’un appareil ayant une capacité de huit passagers (Pilatus PC-12 de Pratt and Whitney), et coûterait 625$.

Selon le modèle d’affaires envoyé à plusieurs élus de la Côte-Nord et que l’Agence QMI a pu consulter, Marcel Deschamps demande à Québec de lui assurer l’achat des quatre premiers sièges de chaque vol.

Donc si davantage de sièges sont vendus, les contribuables n’auraient pas à assumer un sou, assure-t-il.

Sept jours sur sept

Ce système de financement au siège serait en place pour la première année d’exploitation de cette liaison, et celle-ci deviendrait indépendante financièrement par la suite, ajoute Marcel Deschamps.

«Le problème, c’est que les gens veulent avoir de gros avions. [...] Mais un gros avion au tiers plein, ça ne vaut pas cher, car ça coûte très cher à opérer», a expliqué l’homme d’affaires en entrevue, déplorant le système des «"runs" de lait» soutenu par les plus grosses compagnies aériennes.

«Vol 7 jours sur 7 rendu possible puisque la rentabilité est plus facile à atteindre que dans le cas d’un plus gros appareil», peut-on d’ailleurs lire dans son plan d’affaires.

Marcel Deschamps a fait parvenir son plan d’affaires à plusieurs élus de la Côte-Nord. Le modèle qu’il souhaiterait y appliquer pourrait aussi bien être déployé dans d’autres régions, dont en Gaspésie ou en Abitibi-Témiscamingue, soutient-il.

Pascan bonifie son offre

Par ailleurs, le transporteur aérien Pascan Aviation profite de la suspension par Air Canada de plusieurs liaisons régionales pour bonifier son offre de services.

À compter du 17 août prochain, l’entreprise offrira des vols quotidiens de Gaspé et de Baie-Comeau vers l’aéroport international Montréal-Trudeau. Des vols programmés depuis Fermont-Wabush en matinée vers Sept-Îles, Québec et Montréal-Trudeau seront aussi ajoutés.

À noter que Pascan Aviation propose déjà des vols quotidiens depuis les aéroports de Saint-Hubert, de Québec, de Bonaventure, des Îles-de-la-Madeleine, de Bagotville, de Mont-Joli, de Sept-Îles et de Fermont-Wabush.

Air Canada a annoncé le 30 juin dernier la suspension de plusieurs de ses liaisons aériennes régionales, dont Baie-Comeau–Montréal, Baie-Comeau–Mont-Joli et celle reliant Sept-Îles à Québec.