Vague de dénonciations: pas facile de se défendre contre un témoignage anonyme

MONTRÉAL | Un jeune homme d’affaires de Montréal vit un véritable calvaire depuis que son nom a été cité dans un témoignage anonyme publié sur les réseaux sociaux, il y a presque deux semaines, en marge de la vague de dénonciations d’agressions sexuelles.

Jérémie Beaulieu assure qu’il a toujours été sensible à la cause des victimes, mais quand ses amis l’ont appelé pour lui dire qu’il était accusé de viol sur la page Instagram «Victims Voices Montreal», il a vu rouge.

«Il n’y avait rien de fondé. Il nommait non seulement mon nom, mais aussi ma compagnie. C’était clairement quelqu’un de jaloux qui voulait me faire du mal», défend celui qui possède une agence de marketing.

Dans les jours suivant la publication anonyme, plusieurs internautes ont pris plaisir à donner une mauvaise note à son entreprise sur Facebook, tenant pour acquis qu’il était coupable. De surcroît, il a été inondé de messages désobligeants et dit avoir même reçu une menace de mort.

«Je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Mes amis et la grande majorité de la communauté gaie savaient que cette histoire ne tenait pas debout, mais ça reste que ça sème un doute et ça fait mal. Heureusement, moi, j’avais les moyens de me défendre, mais j’ai reçu beaucoup de témoignages de personnes visées par des allégations qui disent avoir des idées suicidaires», a poursuivi Jérémie Beaulieu, qui a depuis appris qui avait écrit le message l’incriminant.

Une approche contestée

Il a aussi cherché à savoir qui était la personne derrière la page «Victims Voices Montreal» pour qu’elle retire la publication le visant. Or, quand il a voulu donner sa version des faits, il affirme s’être fait immédiatement bloquer par l’administratrice de la page.

C’est finalement en publiant des captures d’écran des commentaires désobligeants qu’il recevait qu’il est finalement arrivé, par déduction, à trouver l’instigatrice de «Victims Voices Montreal», dont l’identité est jusqu’ici restée secrète.

«Je pense qu’elle était bien intentionnée au départ, mais maintenant, c’est devenu un mouvement d’hystérie collective. Le risque dans tout ça, c’est que les vraies victimes ne veuillent plus témoigner. Il faut trouver une autre façon. Je serais même prêt à faire du bénévolat pour cette cause», a clamé Jérémie Beaulieu, très choqué que le premier ministre François Legault ait eu de bons mots envers un mouvement qui invite les victimes à outrepasser les institutions judiciaires.

Par charité chrétienne, le jeune entrepreneur refuse de donner le nom de l’administratrice de «Victims Voices Montreal» et indique qu’il n’a pas l’intention de la poursuivre en diffamation, même s’il a eu vent qu’un recours collectif se préparait.

Diffamation

«Victims Voices Montreal», qui rassemblait plus de 75 000 abonnés, a été supprimée cette semaine, mais d’autres pages qui relaient des témoignages anonymes sont toujours en activité et vraisemblablement, on anticipe d'éventuelles poursuites en diffamation. La page Facebook «Dis son nom», qui tient une liste de personnes visées par des allégations, a même lancé cette semaine une campagne de sociofinancement afin d’y faire face.

Marie-Pier est l’une de celles qui ont contribué jusqu’à présent.

«Si quelqu’un voulait se venger contre moi et que mon nom apparaissait sur la liste sans raison valable, je pense que ça vaudrait quand même la peine, tellement cette liste fait du bien aux victimes», a clamé celle qui préfère ne pas donner son nom de famille pour des raisons professionnelles.

Elle-même victime d’agressions sexuelles, elle estime que ce mouvement de dénonciations est actuellement le seul outil que les survivantes ont pour forcer leurs agresseurs à répondre de leurs actes.

«Je rêve d’un système où les victimes se sentiraient en sécurité, mais ce n’est pas le cas. Quand je suis allée porter plainte à la police, on ne s’occupait pas de moi, on cherchait toujours à me contredire. J’ai fait une crise de panique et je suis partie», a confié Marie-Pier.

Au Canada, à peine 3 % des agressions sexuelles sont rapportées à la police. Seulement 0,29 % des crimes de cette nature aboutissent en condamnation.