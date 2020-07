À la recherche d'un cœur en pleine pandémie

Jérôme Top était loin de se douter que sa vie entière allait basculer en décembre 2019.

• À lire aussi: COVID-19: les dons d’organes au plus bas en cinq ans

Le cœur de l’homme de Québec ne fonctionne plus et a besoin d’une transplantation dès que possible.

«L’électricité dans le cœur ne fonctionne pas bien. J’avais des étourdissements et, sans m’en apercevoir, mon cœur battait beaucoup trop vite lorsque je perdais connaissance», explique M. Top en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On ne s’attendait pas à ce que quelqu’un en santé qui a toujours fait du sport et eu de bonnes habitudes de vie soit malade, surtout au cœur», se désole sa fille, Laurie Top.

Jérôme Top a ainsi commencé les démarches pour une transplantation en pleine pandémie; un obstacle qui s’ajoute à ceux souvent rencontrés en temps normal pour une telle opération.

De récentes données de Transplant Québec montrent que le nombre de donneurs a diminué de moitié en avril dernier en comparaison à la même période en 2019, soit son plus bas nombre de donneurs en cinq ans.

Le destin de 800 personnes, dont une vingtaine d’enfants, dépend entièrement des futurs donneurs d’organes, d’où l’importance de la sensibilisation à la cause.

-Avec les informations de Pascale Robitaille