Bruno Pelletier: nostalgie sous la pluie

Il y avait quelque chose comme un mélange de nostalgie et de tristesse, dimanche soir à la baie de Beauport. Bruno Pelletier clôturait la tournée TD Musiparc, avec ses plus grands succès, sous un ciel menaçant et avec l’idée qu’on assistait à un des derniers concerts prévus cet été.

«Je ne sais pas quand on va se retrouver», a-t-il soufflé avec un pincement au coeur à la fin de son tour de chant.

Photo Didier Debusschere

Une cellule orageuse avait laissé tomber une pluie diluvienne sur la baie de Beauport quelques minutes avant le début du spectacle, faisant craindre le pire et forçant les à attendre patiemment dans leur voiture que l’orage passe. Il faut bien qu’il y ait des avantages à assister à des spectacles avec son auto.

Heureusement, l’orage s’est dissipé et le spectacle a débuté avec une quinzaine de minutes de retard. Les coups de tonnerre ont laissé place à la voix puissante de l’artiste, qui était dans une forme contagieuse. «On va profiter de chaque seconde», a-t-il laissé savoir, déterminé.

Un spectacle «panier bleu»

Après S’en aller et Où que tu sois, Bruno Pelletier a confié avoir concocté un spectacle «panier bleu», entièrement québécois.

Pour se faire, le chanteur a, au grand bonheur de ses fans rassemblés dans quelques dizaines de voitures, revisité ses plus grands succès, dont Aime, Miserere, Coriace et Le bon gars et le salaud.

Même du côté des reprises qui ont marqué son parcours, Bruno Pelletier nous a replongé à une autre époque avec Mes blues passent pu dans porte et La danse du smatte, entre autres.

Le temps maussade n’était peut-être pas la température idéale pour un spectacle, mais il y avait quelque chose de franchement romantique à entendre La Manic, «la plus belle chanson d’amour au Québec» sous le ciel gris.

Et bien sûr, Bruno Pelletier n’a pas manqué de faire un détour à une période qui a «changé sa vie», celle de Notre-Dame de Paris, avec La fête des fous et Le temps des cathédrales, livrée en dernier sous un tonnerre de klaxons.