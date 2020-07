Comment apprendre à garder mes amies?

J’ai 35 ans et je suis une fille hyper chaleureuse. Je m’attache facilement aux gens et j’aime lier des amitiés. Mon problème, c’est que je me rends compte que peu de gens sont comme moi puisque mes amitiés finissent toutes par s’éteindre sans que je sache pourquoi. On m’accuse d’être trop accaparante et d’en demander trop en amitié. Pensez-vous que c’est parce que je n’ai pas de vie de couple, comme la majorité, que je me fais ainsi repousser ? Les filles auraient-elles peur que je leur vole leur chum ?

Anonyme

Difficile de vous répondre avec aussi peu d’informations. Mais je vais risquer les deux hypothèses suivantes : 1. Comme vous êtes célibataire, se pourrait-il que vous vous montriez trop aguichante avec les conjoints de vos amies ? 2. Ou encore, vous accrochez-vous trop fort à ces dernières au point d’empiéter sur leur vie privée ? Si je suis dans l’erreur, réécrivez-moi pour me donner plus de détails.