De futurs préposés aux bénéficiaires toujours aussi motivés

La plupart des élèves en formation accélérée pour devenir préposés aux bénéficiaires sont toujours motivés et ont hâte de commencer à travailler.

Plusieurs sont sur le point de commencer leur stage en CHLSD, ce qui a suscité quelques craintes cette semaine chez les travailleurs actuels.

Ces derniers redoutent notamment que l’arrivée des stagiaires représente une surcharge de travail.

Mais pour une de ces futures stagiaires, ces craintes ne sont pas justifiées.

«On a tellement à cœur d'aller aider ces gens-là sur le plancher à prendre soin de ces personnes qui en ont besoin. Oui, je pense qu'on va être prêts», fait savoir Mme Paillé, une future préposée de Trois-Rivières.

Cette dame de 57 ans a décidé de répondre à l'appel pour aller aider dans les CHSLD.

Elle estime que cette formation permettra largement de répondre à cet appel et de faire un travail approprié auprès des personnes âgées.

«On est fiers d'y aller. Je pense qu'on est prêts à commencer avec eux, à les aider. On insiste beaucoup aussi sur la COVID-19, c'est bien certain. On a une formation excellente pour ça. On entre dans le milieu de la COVID-19, alors il faut vraiment être prêts pour ça», ajoute-t-elle.

«Vous savez, en début de stage, on va vraiment être là pour voir comment ça se passe, même si on a une formation vraiment exceptionnelle avec nos professeurs.»