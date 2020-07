Fin des recherches à Saint-Apollinaire: un maire soulagé, une communauté ébranlée

Au lendemain de l’annonce de la suspension des recherches terrestres dans le but de retrouver Martin Carpentier dans le secteur Saint-Apollinaire, la communauté reprend lentement son cours de vie normal, mais demeure toutefois ébranlée.

Après avoir vu les policiers de la Sûreté du Québec répondent à plus de 1000 signalements et vérifier plus de 700 adresses en 10 jours, le maire Bernard Ouellet pousse un soupir de soulagement.

«Je suis rassuré un peu ce matin. Honnêtement, je pense que ça va faire tomber un petit peu les vapeurs et le stress de beaucoup de gens», dit-il.

«Je me dis que les fouilles ont tellement été intensives, qu’ils ont tellement travaillé fort qu’il n’y a à peu près zéro risque. Le risque zéro n’existera jamais, je suis d’accord. Mais moi, je ne suis pas inquiet, le secteur Saint-Apollinaire est bien protégé», ajoute M. Ouellet.

Escouade canine, hélicoptères, drones et même l’armée : les effectifs déployés par le corps policier ont secoué ce secteur normalement paisible.

«Depuis qu’il est en cavale, on barre toutes les portes la nuit», confie un résident de l’endroit.

«Je ne me suis jamais stressée avec mes enfants qui étaient dehors. Là, quand ils sont dehors, je suis autour. Je surveille un petit peu plus», avoue une mère.

Si certains croient que les recherches auraient dû se poursuivent, d’autres sont d’avis qu’il peut s’agir d’une nouvelle stratégie pour leurrer le fugitif.

«Peut-être que si lui, il entend ça, il va se sentir plus libre et va sortir et se faire pogner», avance un homme du quartier.

Néanmoins, les résidents restent sur le qui-vive.

«C’est sûr, le monde vient ici et est tout ébranlé un peu. Tu ne t’attends pas à ça dans un coin comme ça», ajoute un autre citoyen.

Par ailleurs, le maire Bernard Ouellet rappelle aux gens qui vivent une situation de détresse psychologique qu’ils peuvent appeler la municipalité ou le 811.