Islanders: un avantage pour Jean-Gabriel Pageau

Ce n’est probablement pas tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui sont ravis de la tenue d’un deuxième camp d’entraînement dans la même saison, mais Jean-Gabriel Pageau en est bien heureux.

Avant que la campagne 2019-2020 ne déraye en raison de la COVID-19, le natif de Gatineau n’a pas vraiment eu le temps de s’acclimater chez les Islanders de New York.

Pageau avait été acquis des Sénateurs d’Ottawa un peu plus de deux semaines avant l’arrêt des activités. Il avait seulement disputé sept parties avec sa nouvelle équipe.

Il voit donc ce premier camp d’entraînement avec les «Insulaires» comme une très bonne chose.

«C'est certain que c'est un gros avantage», a-t-il dit samedi, lors d’une vidéoconférence. Ça me permet de passer du temps avec les gars. J'apprends à les connaître un peu plus, et nous avons la chance de nous entraîner plus souvent tous ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas durant la saison régulière. Les entraînements sont de plus en plus courts au fur et à mesure que la saison progresse. Ce court camp d'entraînement me permettra de revoir nos systèmes de jeu, et ça va m'aider.»

Moins d’une semaine après le début du camp, Pageau commence à prendre ses aises, selon son entraîneur.

«Il commence à être beaucoup plus à l'aise, a observé Barry Trotz. Après une transaction, tu n'es pas toi-même avant quelques parties, et maintenant, il profite d'un camp d'entraînement. Je pense que c'est la meilleure chose non seulement pour Pageau, mais pour quiconque ayant changé d'adresse à la date limite des échanges. Ça permet aux joueurs de se rassembler. Ils ne sortent pas. Ils restent ensemble pour s'entraîner et pour tout le reste. Et maintenant, nous allons nous rendre dans l'une des villes hôtesses. Il n'y a pas de meilleur moment pour apprendre à connaître tes coéquipiers, les différentes personnalités et toute l'organisation.»