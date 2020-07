Le fentanyl se propage à travers le Québec

Conséquence directe de la fermeture des frontières, la nouvelle crise du fentanyl s'étend désormais à l'extérieur de Montréal, où le milieu communautaire est beaucoup moins préparé pour face face à cet enjeu.

En Outaouais, les autorités ont signalé la présence d'héroïne mauve, de la drogue de couleur pourpre, vendue comme de l'héroïne, mais qui est en réalité un mélange de benzodiazépines et de fentanyl, un opiacé 100 fois plus puissant que la morphine souvent à l'origine des surdoses mortelles.

«Ça explique pourquoi on a eu trois décès en trois semaines. Là-dessus, il y avait quelqu'un qui consommait depuis plus de 20 ans et qui avait donc moins de risque de faire une surdose. Et ça, c'est sans compter les nombreuses surdoses non mortelles dont on a eu connaissance", s'est alarmé Annie Castonguay, directrice adjointe du Bureau régional d'action sida (BRAS), un organisme qui travaille en santé sexuelle, mais aussi en toxicomanie en Outaouais.

Photo courtoisie

Frontière en cause

En plus de 20 ans de carrière, l'intervenante affirme ne jamais avoir été confrontée à pareille situation. En 2017, la crise du fentanyl a touché l’Outaouais, mais rien par rapport à Montréal, et encore moins si on compare avec l’Ouest canadien, où la situation est dramatique depuis plusieurs années.

«Cette fois-ci, c’est directement relié à la pandémie. Il y a moins d’avions et il ne faut pas se le cacher, la drogue passe par les avions. Il y a donc des revendeurs qui coupent la drogue avec du fentanyl. Il y a aussi des drogues qu’on ne trouve plus sur le marché et des consommateurs doivent donc prendre des produits qu’ils connaissent moins», a expliqué Mme Castonguay.

L’Outaouais n’est pas la seule région qui est frappée par une recrudescence du fentanyl. Le mois dernier au Saguenay, on a détecté la présence de cette drogue. Cette semaine, à Trois-Rivières, une pharmacie a été cambriolée et des opiacés, dont du fentanyl, ont été volés. Dans un reportage de TVA Nouvelles, des intervenants de la région disaient craindre que les substances dérobées puissent être ajoutées à des stupéfiants.

«On va tous y passer. Ça va faire le tour du Québec, comme la frontière ne rouvrira pas avant la fin août», prévoit Annie Castonguay.

Manque de moyens

Cette réalité est d’autant plus préoccupante que les régions sont bien moins équipées pour répondre à une poussée du fentanyl sur le territoire québécois.

À Gatineau par exemple, il n’y a pas de centre d’injection supervisée, contrairement à Montréal et Québec.

«Il y en a un à Ottawa, mais les gens traversent peu le pont. On travaille à en mettre sur pied, mais les démarches sont très longues, on parle d’un an, un an et demi», a déploré la directrice adjointe du BRAS.

L’organisme aimerait aussi acquérir un spectromètre, un outil très coûteux qui permettrait sur place de détecter l’ensemble des substances présentes dans une dose.

Pour l’instant, les organismes communautaires et les pharmacies de l’Outaouais se contentent de distribuer des trousses de naloxone, un médicament permettant ainsi de bloquer temporairement les effets dévastateurs du fentanyl.

On donne aussi des bandelettes capables d’identifier la présence de fentanyl, mais comme ce sont les consommateurs qui sont appelés à faire eux-mêmes le test, cet instrument n’est pas aussi efficace que le spectromètre, selon Annie Castonguay.

«Le mot d’ordre en ce moment, c’est vraiment de consommer en groupe et que ce ne soit pas tout le monde qui consomme en même temps afin que quelqu’un puisse réagir en cas de surdose. On demande aussi de consommer des plus petites quantités», a-t-elle insisté.