Où va-t-on après la mort?

Voici le fruit de mes réflexions sur un sujet difficile, même si au cours de ces derniers mois, il fut plus que jamais à l’ordre du jour. La mort obsédant tout le monde, je ne suis certainement pas le seul à se demander où on va après la mort.

Je fus un parmi ceux qui ont contracté la COVID-19. Hospitalisé plusieurs jours, je me demandais si j’allais m’en sortir, même si ma volonté de guérir était totale. Une réflexion sur la mort qui semblait s’approcher de moi à grands pas m’a obsédé.

J’ai 75 ans. Élevé dans la religion catholique, j’ai remis en question tout ce que j’avais appris dans le petit catéchisme, les dogmes comme les commandements de l’Église. J’ai trouvé plein d’arguments m’amenant à conclure que tout ce qu’on m’avait raconté n’avait aucun sens.

Pourquoi Jésus, qui est venu sur terre pour nous sauver, ne l’a-t-il pas fait dès l’arrivée des premiers humains ? Pourquoi Dieu, qui est censé être infiniment bon, permet-il les ouragans, les inondations, les tremblements de terre, les pandémies et toutes sortes d’autres cataclysmes ?

Pourquoi Dieu, qui est si puissant, permet-il la présence de Satan ? Le pape François a dit il y a quelque temps : « Satan personnifie le mal. Ce n’est pas une chose diffuse, c’est une personne. Si tu commences à dialoguer avec lui, tu es perdu. Il est plus intelligent que toi et il va te renverser. »

Je ne crois plus en Jésus, mais je crois en un Dieu qui a créé l’univers ainsi que l’être humain dont le corps est une merveille. Mais cet Être supérieur qu’on dit éternel, d’où vient-il ? A-t-il commencé lui aussi en poussière ? Tout ça, c’est à rendre fou !

Malgré ma réflexion, je me demande encore où j’irai après la mort. Peut-être me retrouverai-je dans un autre univers. Peut-être que je disparaîtrai à jamais. Honnêtement, je pense que la deuxième option est la plus plausible. Dire que j’ai fait le bien toute ma vie pour aller au ciel !

Un humain désemparé

La croyance est individuelle et il est présomptueux de la part de quiconque de juger de sa pertinence ou de sa valeur. Par contre, s’il est une chose importante dans l’existence, c’est bien de développer son harmonie intérieure. Et celle-ci ne peut atteindre son plein potentiel que si on fait le bien justement. Car plus on est heureux à l’intérieur, plus satisfaisante sera notre vie. Que vous en arriviez à la conclusion que le ciel n’existe pas, il n’y a pas lieu de regretter d’avoir fait le bien toute votre vie pour l’atteindre, puisque c’est à partir de cette volonté que vous êtes devenu l’humain respectable que vous êtes et que vous avez acquis la capacité de réfléchir pour faire des choix sensés.