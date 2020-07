«Peu importe ce qu’il décide, ça me va» - Marc-André Fleury

Le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury semble vouloir jouer la carte de la diplomatie quand il est question du partage des tâches devant le filet de son équipe.

Au cours des derniers jours, Fleury a attiré l’attention des médias par son absence momentanée au camp des siens; ce n’est que vendredi que le Québécois a rejoint ses coéquipiers. De plus, son entraîneur-chef Peter DeBoer avait ouvert la porte précédemment à une bataille avec Robin Lehner pour le temps de glace devant la cage des Knights.

Or, l’ancien des Penguins de Pittsburgh dit ne pas y voir d’inconvénient.

«Il est l’instructeur-chef. Peu importe ce qu’il décide, ça me va, a-t-il déclaré au site NHL.com à propos de son pilote. Tout ce qui compte, c’est la victoire. Voilà pourquoi nous sommes tous là. Les séries s’en viennent et il faut être altruiste en faisant ce qui est bon pour l’équipe. Je veux seulement gagner, peu importe la façon. (...) Nous verrons comment ça se passera.»

Pour ce qui est des séances manquées pendant la dernière semaine, Fleury n’a évidemment pu expliquer pourquoi. Déjà, DeBoer avait déclaré que cela n’avait rien à voir avec la COVID-19.

«Depuis le mois de mars, je me demandais quand allions-nous tenir ce camp et commencer tout cela. Et puis, je n’ai pas pu être là au début. J’étais donc un peu frustré à ce sujet», a-t-il cependant mentionné.

Très à l’aise

Encore une fois, DeBoer a fait l’éloge de ses deux hommes masqués, samedi. Selon lui, ils peuvent accomplir le travail demandé en toute circonstance.

«J’ai une immense confiance aux deux gars, a-t-il dit à NHL.com. Nous n’avons pas compté beaucoup de buts lors des parties intra-équipes, car la performance des gardiens été excellente aux deux extrémités de la patinoire. Nous avons créé des occasions de marquer, (...) je crois que les gardiens étaient à point. Cela donne de belles sensations aux instructeurs, mais aussi à leurs coéquipiers.»

Les Knights affronteront les Coyotes de l’Arizona dans un match hors-concours le 30 juillet avant d’entamer le mini-tournoi des formations de tête de l’Association de l’Ouest.