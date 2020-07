Presque décapité lors d’une promenade en motomarine

Un Lavallois qui a failli être décapité en motomarine après avoir percuté de plein fouet des câbles en métal « mal signalés » sous un pont poursuit la compagnie chargée de sa construction ainsi que la Ville de Laval pour près de 100 000 $.

« Comment ça se fait que la compagnie a fait construire le pont sans mettre de panneaux de signalisation pour nous dire de ne pas passer là ? », déplore Alexander Tiraspolski, qui éprouve encore des séquelles deux ans après l’accident qui aurait pu lui coûter la vie.

Le 25 mai 2018, M. Tiraspolski parcourait la rivière des Prairies sur sa motomarine en compagnie de quatre amis, comme il l’avait déjà fait plusieurs fois par le passé.

Prudent, le conducteur expérimenté était bien « attentif à la signalisation côtière », peut-on lire dans la poursuite civile adressée à la Ville de Laval et à la compagnie Eurovia, chargée de la construction.

Camouflé

Or, en approchant du pont près de la rue Dupont à Laval, rien ne laissait présager une zone de construction, et encore moins que des câbles de fer « très difficiles à discerner » étaient suspendus en dessous, poursuit le document de cour.

« En faisant du seadoo, voir des câbles d’acier sans banderoles orange pour les raviver, et sans pancartes marines... c’était carrément dissimulé, camouflé [...] C’était un risque inhérent pour l’ensemble des plaisanciers », souligne son avocat, Me Jimmy Ernst Jr Laguë-Lambert.

Comme il passait sous le pont, l’Ukrainien d’origine alors âgé de 38 ans a été atteint simultanément au visage, à l’épaule ainsi qu’à la gorge, avant d’être projeté violemment hors de son embarcation, « évitant de justesse d’être décapité », soumet la poursuite.

À son arrivée à l’hôpital, M. Tiraspolski a dû subir une opération d’urgence pour replacer sa mâchoire fracturée à l’aide d’une plaque de métal, et pour recoudre sa lèvre et son menton. Il a aussi subi un traumatisme craniocérébral léger, et sa dentition a été endommagée.

« Ça fait deux ans, et je n’ai toujours pas fini mes traitements, soupire-t-il. J’ai perdu un bon un an et demi de “bonne” vie. Je ne suis plus la même personne », raconte M. Tiraspolski qui réclame 98 908,20 $, en dommages et intérêts.

« C’est inimaginable de mettre un câble de fer, puis, qu’il n’y ait aucun avertissement. Mon client est passé à deux doigts de mourir. C’est de la négligence », conclut Me Laguë-Lambert.

La Ville de Laval et la compagnie Eurovia ont préféré ne pas commenter, puisque le dossier se trouve devant les tribunaux.

CONSÉQUENCES DE L’ACCIDENT SUR LA VIE D’ALEXANDER TIRASPOLSKI SELON L’AFFIDAVIT:

« Je suis gourmand, j’aime la nourriture ; ça me fait sentir vivant et heureux. Mais je ne peux plus mâcher, je dois injecter de la nourriture liquéfiée avec un tube dans ma bouche [...] Je ne peux pas aller dîner avec des amis. »

« Je ne peux plus profiter de belles températures sur la rivière avec mon jet ski. Je suis traumatisé et effrayé pour la vie [...] Tout ça me rend malade, fâché et déprimé. »

« Je suis un consultant indépendant. Je me déplace pour rencontrer mes clients, mais je ne peux plus faire cela parce que ma bouche est complètement fermée. Je suis honteux et dégoûté de mes dents manquantes [...] Je ne peux plus parler correctement [...] Je ne peux pas sourire ou rire. »

– Avec la collaboration de Diane Meilleur