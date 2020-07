Retour familial à la terre pour trois jeunes entrepreneurs

S’il faut du courage pour se lancer en affaires en pleine pandémie, il en faut encore plus lorsqu’on se lance dans un secteur dans lequel on n’a aucune formation et plus ou moins d’expérience. C’est le défi qu’ont relevé les trois jeunes propriétaires de la ferme La Belle Binette, de Lévis.

Le projet familial de ferme maraîchère vient d’une idée folle qui germait depuis longtemps dans la tête d’Olivier Larouche, 28 ans. À force de parler de ses projets d’autosuffisance alimentaire et de retour à la terre, il a fini par convaincre sa sœur et sa conjointe de se lancer avec lui dans une aventure qui commence à porter ses... légumes !

« Je cherchais le moyen de vivre d’une terre, de faire un peu d’argent avec des récoltes », explique le producteur agricole qui a laissé son emploi de technicien forestier pour se consacrer à temps plein à La Belle Binette.

La ferme familiale en est actuellement à ses balbutiements, les propriétaires ayant pris possession de leur terrain le 14 mai seulement. Mais déjà, les jardins regorgent de légumes. « On était prêts », lance en riant Joanie Larouche. « On avait fait nos semis à partir de février, dans mon sous-sol. »

Apprendre de A à Z

Les trois entrepreneurs se lancent dans la culture maraîchère sans provenir de ce milieu et sans y avoir étudié. Pour acquérir de l’expérience, Olivier Larouche et sa conjointe Janice Lehoux ont travaillé sur des fermes l’instant d’un été l’an dernier alors que leur projet se concrétisait.

« On voulait se donner ça comme bagage. On ne se serait pas lancé sans aucune expérience. On a vu des techniques, des idées qui peuvent nous aider », explique Janice Lehoux.

Ce que certains pourraient qualifier de manque d’expérience ou de connaissances n’effraie pas le trio de nouveaux agriculteurs. En fait, leur passion compense tout le reste.

« C’est beaucoup de travail, oui, mais ça faisait tellement longtemps qu’on se préparait. On avait un plan tellement précis, tout était clair pour nous », racontent-ils, heureux de vivre l’expérience en famille.

« Ce sont nos parents qui ont acheté la terre. C’est un projet de retraite pour eux aussi et on est heureux de vivre ça tous ensemble », explique Joanie Larouche.

100 % bio

La Belle Binette souhaite offrir à sa clientèle une expérience maraîchère différente de ce qu’on peut retrouver ailleurs. Pas question de grande culture en quantité. Ici, c’est la qualité qui primera.

« On fait du local, on veut nourrir les gens autour de nous, le plus près possible », explique Olivier Larouche.

« C’est du bio intensif. On n’a rien de mécanisé, on n’a pas de tracteur et on n’en aura pas. Tout est fait à la main et sur petite surface », ajoute sa sœur Joanie, précisant que la ferme fonctionne à la fois sous forme de panier en abonnement et avec de la vente en kiosque.

Pour sa première année d’existence, la ferme produira une trentaine de variétés différentes de légumes. Les propriétaires ont déjà des projets pour élargir leur champ d’activité. « On pense déjà aux fruits, on voudrait des poules, bref on ne manque pas d’idées ! On souhaiterait aussi établir des partenariats avec des petits restaurants, des chefs de la région. »