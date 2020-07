Twitter désactive une vidéo retweetée par Trump après un recours du groupe Linkin Park

Twitter a désactivé une vidéo de campagne retweetée par le président américain Donald Trump après une mise en demeure du groupe Linkin Park, qui a contesté l’utilisation sans autorisation de sa musique.

La vidéo, dans laquelle figurait une reprise du tube du groupe « In the End », avait été publiée par le responsable des réseaux sociaux pour la Maison-Blanche, Dan Scavino, et retweetée samedi par M. Trump.

À la place de la vidéo, on peut maintenant lire le message suivant : « ce média a été désactivé suite à un signalement du détenteur des droits d’auteur ».

Le groupe de rock américain a dit ne pas avoir autorisé M. Trump ou son équipe de campagne à utiliser sa musique.

« Linkin Park n’a pas soutenu et ne soutient pas Trump, pas plus qu’il n’autorise son organisation à utiliser notre musique. Une lettre de mise en demeure a été envoyée », a tweeté le groupe.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued. — LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020

Avant Linkin Park, les Rolling Stones avaient menacé Donald Trump de le poursuivre en justice s’il continuait d’utiliser une de leurs chansons, « You Can't Always Get What You Want », lors d’événements de campagne.

Plusieurs autres artistes se sont opposés à l’utilisation de leur musique par Donald Trump. Le groupe de rock Queen s’était ainsi insurgé contre l’utilisation d’une des chansons les plus connues du répertoire rock — « We Are the Champions » — lors d’une apparition sur scène de M. Trump à la convention républicaine en 2016.