Allégations d'agression sexuelle: un bloc d'appuis du caucus pour Yves-François Blanchet

Le caucus bloquiste a donné son appui unanime à son chef Yves-François Blanchet, dimanche matin, quelques heures avant que ce dernier ne tienne une conférence de presse pour répondre aux allégations de harcèlement et d'agression sexuelle le concernant.

Les 31 députés du Bloc québécois ont assuré, dans une courte déclaration transmise aux médias, être convaincus «que les allégations anonymes faites contre [Yves-François Blanchet] sont fausses». «Nous le soutenons sans hésitation», ont ajouté les députés.

«Le Bloc Québécois est un défenseur acharné de la société de droit et travaille, depuis sa fondation, à l’amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes du Québec. C’est ce pour quoi nous avons été élus et c’est ce que nous continuerons à faire avec notre chef, Yves-François Blanchet», peut-on lire dans la déclaration.

Le principal intéressé a convoqué la presse à une conférence de presse, dimanche à 13 h 30, pour faire le point sur les allégations le concernant.

Yves-François Blanchet a été nommé dans une publication anonyme sur la page Facebook Hyènes en jupons, mardi soir, où une femme a raconté qu'il l'aurait embrassée sans son consentement et l'aurait harcelée pour avoir une relation sexuelle, en marge d'un lancement d'album de la chanteuse Isabelle Boulay à la fin des années 1990.

«Je me suis ramassée, après un moment, dans les toilettes avec YF, allègue la femme. Il m’invitait à faire de la coke. Une fois aux toilettes, il voulait une relation sexuelle en échange de sa coke. J'ai dit "Non!" Il insistait. J'ai continué à dire "Non!" Il était contre la porte, m'embrassait sans mon consentement, levait ma jupe», a écrit la présumée victime dans la publication.

Le leader bloquiste avait nié «sans équivoque» ces allégations le lendemain, par le biais d'une porte-parole du parti fédéral.