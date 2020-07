World TeamTennis: une autre victoire pour Eugenie Bouchard

La Québécoise Eugenie Bouchard et sa partenaire Bethanie Mattek-Sands ont une fois de plus triomphé, dimanche, au World TeamTennis, en Virginie-Occidentale, défaisant Jessica Pegula et Danielle Collins au compte de 5 à 3.

Après avoir perdu leur premier match dans cette compétition par équipe, Bouchard et Mattek-Sands, respectivement 782e et 20e au monde en double sur le circuit de la WTA, ont remporté leurs quatre dernières sorties pour le Smash de Chicago.

Dimanche, les deux gagnantes ont mis leur premier service en jeu 71% du temps, réussissant deux as. Elles ont remporté 65% des échanges lorsque leur première balle était en jeu, et 43% avec leur deuxième balle. Elles ont par ailleurs profité de deux de leurs cinq balles de bris.

Tennys Sandgren avait pourtant bien amorcé les hostilités pour le Storm d’Orlando avec une victoire de 5 à 4 contre Brandon Nakashima. En double mixte, Mattek-Sands et Rajeev Ram ont défait Ken Skupski et Pegula 5 à 3.

Lundi, le Smash affrontera les Aviators de San Diego. Pour ceux-ci, Christina McHale et CoCo Vandeweghe devraient participer au match de double féminin.