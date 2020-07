Accident mortel: «Lâche ton téléphone quand tu conduis»

Bien qu’aucune accusation ne sera portée contre le conducteur fautif, le coroner est formel : le décès d’un père de famille sur le pont de l’Île-d’Orléans, en janvier 2019, a été causé par une distraction liée au cellulaire au volant.

Le 3 janvier 2019, Michel Pilote retournait chez lui sur le pont lorsqu’un camion de livraison a « soudainement changé de voie » pour aller frapper l’avant de son véhicule.

Coincé dans l’habitacle de son véhicule, l’homme de 53 ans est finalement décédé à l’hôpital.

Photo d'archives, Agence QMI

Pas de freinage

Le coroner qui a enquêté sur l’accident, Me Donald Nicole, conclut que l’accident est le résultat d’une « distraction causée par le téléphone cellulaire ».

Selon l’enquête, le conducteur du camion de livraison qui quittait l’île d’Orléans a « subitement dévié de sa voie pour d’abord aller percuter le côté conducteur d’un premier véhicule ».

Malgré cette première collision, « le conducteur du camion n’a jamais appuyé sur les freins » et a percuté de plein fouet la voiture de Michel Pilote.

Photo d'archives, Agence QMI

Aucune accusation

Bien que le conducteur du camion prétende qu’il n’utilisait pas son cellulaire au moment de l’accident, le « registre de ses appels a démontré qu’il était en ligne avec un service bancaire automatisé dans les secondes précédant la collision », écrit Me Nicole.

La Sûreté du Québec (SQ) a fait enquête et a même obtenu d’un juge une extension des mandats de perquisition sur le véhicule et le cellulaire pour tenter de déterminer un élément criminel dans le comportement du camionneur. Or, après plusieurs mois d’analyse, le dossier a été fermé sans que des accusations soient déposées.

Il a été impossible de savoir si le camionneur avait son cellulaire dans les mains ou s’il utilisait le service mains libres au moment de l’accident. « On ne veut pas se battre », dit Marie-Michèle Pilote, la fille de la victime, en précisant que la famille est reconnaissante du travail des policiers.

Photo Nicolas Saillant

Sensibilisation

La jeune femme de 21 ans souhaite plutôt sensibiliser les gens à l’usage du cellulaire au volant. « Si cette personne avait été concentrée sur la route, elle aurait sauvé une vie », fait-elle valoir.

« C’est un geste banal qui peut sauver une vie. Ça aurait tellement pu être évité. Lâche ton téléphone quand tu conduis », lance celle qui a perdu son « meilleur ami ».

« Si ta conversation est importante, arrête-toi sur l’accotement », propose aussi l’étudiante en soins infirmiers.

« J’espère que ça va sensibiliser au moins une personne pour qu’[elle] ne prenne pas son téléphone au volant. Je suis convaincu que personne ne peut vivre avec ça, une mort sur la conscience ».