Développer l’art de se mêler de ses affaires

Je voudrais revenir sur la question « Doit-on ou pas dire à une amie que son mari la trompe ? » J’ai apprécié la réponse que vous avez donnée à « Sereine malgré mes 80 ans » qui affirmait ce matin que si elle avait le feu vert d’une amie pour connaître la vérité, elle n’hésiterait pas une seconde à lui dire que son mari la trompe.

Vous avez vu juste. Ce n’est pas vrai que malgré le feu vert donné par la victime, ça veuille automatiquement dire qu’un chèque en blanc est donné pour que l’amitié entre les deux femmes se poursuive ensuite. Question de donner du poids à votre opinion, je vais vous fournir un autre exemple qui m’est arrivé personnellement il y a de cela longtemps.

Par souci de rendre service à une amie, qui me disait elle aussi vouloir être informée de la mauvaise conduite de son mari, si jamais ça se produisait, je me suis fait virer sans appel. J’ai même eu connaissance du cas d’une autre personne qui s’était fait tirer dessus à boulets rouges pour avoir bavassé, et qui s’était même fait humilier en public pour avoir parlé.

Ce qui m’a menée à la conclusion qu’il valait toujours mieux se mêler de ses affaires et se taire si on tenait à l’amitié d’une personne. Je crois donc depuis ce temps qu’à l’exception de la maltraitance, ce qui se passe dans un couple ne regarde que les deux membres de ce couple, et personne d’autre. Règle générale de toute façon, la personne trompée se doute toujours de quelque chose bien avant de découvrir un éventuel pot aux roses.

Cricri

Comme je le disais à cette personne, il ne faut jamais oublier que l’orgueil, mis à mal par semblable révélation, a tendance à amener la victime à réagir négativement face à la personne qui vient, ni plus ni moins, que de l’humilier. Il faut donc savoir où se trouve notre intérêt premier avant de décider de parler. J’aime bien par contre la nuance que vous apportez en ce qui concerne la maltraitance qu’il ne faut jamais hésiter à dénoncer.