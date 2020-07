KHL: Alex Kovalev devient entraîneur-chef

Le Red Star de Kunlun dans la Ligue continentale de hockey (KHL) a confirmé avoir nommé l’ancienne vedette du Canadien Alex Kovalev au poste d’entraîneur-chef.

Le club chinois en a fait l’annonce sur son compte Twitter. Kovalev agissait à titre d’adjoint de l’équipe depuis deux ans, sous la direction de Curt Fraser, au cours de la dernière campagne.

En 2019-2020, l’équipe a maintenu un dossier de 26-28-8, prenant ainsi le 18e rang du classement général de la KHL. Pour la saison 2020-2021, la formation a toutefois déjà annoncé qu'elle serait basée à Mytichtchi, en Russie, en raison de la pandémie de COVID-19.

Kovalev a marqué 430 buts et totalisé 1029 points en 1316 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Rangers de New York, les Penguins de Pittsburgh, le Canadien, les Sénateurs d’Ottawa et les Panthers de la Floride.