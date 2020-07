La Régie du logement change son nom et ses façons de faire

À compter du 31 août prochain, la Régie du logement deviendra le Tribunal administratif du logement.

En plus d’un nouveau nom, cette réforme apportera plusieurs changements dans les procédures.

Modernisation

Les changements qui concernent la Régie du logement visent à moderniser le fonctionnement de ce tribunal afin de réduire les délais.

Par exemple, à compter du 31 août 2020, le Tribunal administratif du logement pourra utiliser des moyens technologiques pour tenir les audiences à distance. Il pourra également ordonner aux parties d’utiliser ces moyens pour éviter qu’ils aient à se déplacer.

Conciliation gratuite

Des séances de conciliation seront désormais offertes par le Tribunal administratif du logement. Les parties auront le choix d’y participer ou non. Le but de la conciliation est d’aider les parties à communiquer et à négocier ensemble afin de régler un conflit sans procès. Le Tribunal peut inviter les parties à la conciliation dès la réception d’une demande. La conciliation est gratuite.

Consultez le site web de la Régie du logement pour connaître l’ensemble des changements à venir.

Reprise des expulsions

Les audiences à la Régie ayant désormais repris, les propriétaires peuvent de nouveau présenter des demandes de résiliation de bail lorsqu’un locataire ne paie pas son loyer. La Régie du logement avait suspendu la majorité des audiences depuis le 1er mars 2020 en raison de la pandémie. Les propriétaires peuvent également faire exécuter les jugements, portant sur l’expulsion ou l’éviction d’un locataire ainsi que sur la reprise d’un logement, qu’ils avaient obtenus avant le 1er mars 2020. À partir du 20 juillet, la Régie pourra également faire exécuter toute nouvelle décision.